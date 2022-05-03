Кроме выступления премьер-министра Британии Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада на сегодняшнем заседании успела рассмотреть только половину из запланированной повестки дня.

Об этом пишет депутат Ярослав Железняк.

Прошли голосования:

№0140 - закон о присоединении Украины к Конвенции о трансграничном влиянии промышленных аварий (317 голосов);

№0142 - ратификация Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (продолжение программы "Горизонт Европа") (327);

№7343 - о "недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом" (290);

№7341 - Обращение ВРУ в Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма (344);

№7304 – о допуске работы Международного уголовного суда в Украину (частичная имплементация Римского устава) (за основу);

№7312 - о предоставлении лицам, пострадавшим от войны право на безвозмездную правовую помощь (в целом, 335);

№6521 - о расширении возможностей ТРО для выполнения задач в районах боевых действий (в целом, 338);

№7172-1 - о запрете деятельности пророссийских партий (в целом, 330);

№5050-1 - о введении административной ответственности за оскорбление полицейских, военнослужащих, пограничников при исполнении ими своих служебных обязанностей (штраф 340-680 грн) (за основу);

№7227 - о повышении эффективности организации работы поставщиков электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения (в целом);

№7313 - об ограничении обращения в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории Российской Федерации или Республики Беларусь (в целом);

№7307 - об ускорении процедур аренды для размещения предприятий оборонно-промышленного комплекса (за основу);

И рассмотрели 100 из 500 правок в законопроекте №7269 - особенности работы местного самоуправления во время войны.

Ранее мы писали, что Верховная Рада отложила рассмотрение скандального налогового законопроекта.

Кроме того, сообщалось, что в Раде зарегистрировали проект постановления о "недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом".