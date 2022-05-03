В Раде зарегистрировали проект постановления о "недопустимости присвоения РФ победы над нацизмом". Документ
В Верховной Раде зарегистрировано проект постановления о "недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом".
В нем в частности говорится:
"Российская Федерация потеряла всякое моральное право апеллировать к наследию победы над нацизмом, ведь своими действиями она де-факто повторяет нацистские злодеяния и оскверняет память о подвигах ветеранов и участников второй мировой войны.
В этой связи, Верховная Рада Украины:
- заявляет о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне, ставшей общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война общей трагедией народов мира;
- подчеркивает, что преступления Российской Федерации в Украине должны быть остановлены, а путинский режим - осужден и побежден общими усилиями всего мира;
- убеждена, что после победы в российско-украинской войне наше государство и народ будут достойно чествовать новый государственный праздник победы над современным нацизмом, объединяющим все общество".
Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов, глава украинской разведки Буданов и советник главы Офиса президента Арестович заявляли, что Украина будет воевать до капитуляции России.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
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