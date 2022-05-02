Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада не будет рассматривать скандальный законопроект о налоговых изменениях №7311.

Об этом Железняк написал в Telegram.

"Все кто переживал, что парламент в ближайшее время примет налоговые изменения №7311, не переживайте. В ближайшее время не примет", - говорится в сообщении народного депутата.

Напомним, этим проектом предлагается увеличить военный сбор с 1,5% до 3%, а также отменить нулевые ставки налога на ввоз автомобилей.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как хотят переписать Налоговый кодекс.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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