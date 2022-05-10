Директор разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что война в Украине зашла в тупик.

Об этом Берриер сказал на слушаниях в конгрессе 10 мая.

Американский генерал назвал происходящее в Украине патовой ситуацией.

"Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации", - сказал Берриер.

На вопрос законодателей о перспективах применения Россией ядерного оружия он ответил, что "сейчас мы этого не видим".

Кроме того, по словам Берриера, на войне погибли от восьми до десяти российских генералов.

Ранее на тех же слушаниях директор Национальной разведки Аврил Хейнс сказала, что США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта в Украине, где обе стороны рассчитывают на военные успехи.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.