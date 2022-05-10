Украинская армия убила от восьми до десяти российских генералов, заявил сенатскому комитету по вооруженным силам генерал-лейтенант Скотт Беррье, глава Разведывательного управления Министерства обороны США.

Об этом сообщает CNN.

Некоторые официальные лица США объясняют эту нетипично высокую цифру отчасти разведывательной поддержкой, оказываемой Соединенными Штатами, в то время как другие полагают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать в зоне конфликта гораздо более активно, чем обычно, чтобы мотивировать свои войска.

"Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит вам о том, что эти генералы должны идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов?" — спросил сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон.

"Да", — сказал Скотт Беррье.

Напомним, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.