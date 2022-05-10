Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 10 мая. По данным штаба, Силы обороны Украины в Харьковской области освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Свежая сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

Как сообщили в Генштабе, враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечалось перемещение военной техники вооруженных сил Беларуси в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Продолжает принимать меры по перегруппировке имеющихся подразделений. Осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, увеличивает систему медицинского обеспечения.

С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск дополнительно переместил на территорию нашего государства до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении войска РФ предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях Марьинки, Каменки Ясиноватского района и Новомихайловки Покровского района Донецкой области. Успеха не было.

В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурмовые действия.

На Запорожском и Южнобугском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Приднестровского региона Молдовы продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия в регионе не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа войск РФ продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район Белгорода. Значительная часть личного состава написала рапорты на увольнение.

Ранее "Страна" приводила утреннюю сводку Генштаба.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.