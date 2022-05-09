Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 мая. По его данным, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Как пишет пресс-служба Генштаба, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Враг держит на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ наряды пограничной службы Федеральной службы безопасности. Проводит инженерно-фортификационное оборудование оборонных позиций вблизи границы Украины.

На Слобожанском направлении враг наступательных действий не производил. Ведет оборону. Основные усилия продолжает сосредоточивать на недопущении продвижения наших войск в направлении границы Украины.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях Лимана и Северодонецка. Он совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка, но успеха не имел. Отошел на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах Александровки и Шандриголово.

На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах Новоселовки, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям. Ожидается наращивание группировки за счет подразделений, выполнявших задания в районе Мариуполя.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник проводит перегруппировку имеющихся подразделений для улучшения тактического положения своих войск. Наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Предпринимаются действия для недопущения переброски подразделений Сил обороны Украины.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Молдовы обстановка осталась без изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В Мариуполе, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь".

Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.