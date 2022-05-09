Утром в понедельник, 9 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что наибольшая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

По информации Генштаба, на Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил, а сосредотачивал внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, удерживании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

Также Генштаб сообщает, что под Изюмом противник ведет подготовку к наступлению из Сулиговки на Новую Дмитровку и Курульку (район Барвинково).

По информации ВСУ, в Белгородской области сейчас стоит в резерве до 19 батальонных тактических групп. Их задача - не допустить продвижения ВСУ под Харьковом.

Генштаб ВСУ сообщает, что на Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевка.

"На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения", - сообщает Генштаб.

Кроме того, сообщается, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены десять воздушных целей противника, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БПЛА типа "Форпост" и три крылатые ракеты.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.