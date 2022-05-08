Россия ворует в Украине не только зерно, но и подсолнечное масло. Его вывозят, как минимум, из Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Запорожского края в Facebook.

Готовая продукция, которую российские солдаты изъяли с завода "Славия" в Пологах, предназначалась для отправки за границу, где уже ощущается дефицит масла.

Пологи - город в Запорожской области, находящийся под контролем России.

Ранее Зеленский заявил, что РФ пытается продать украденное в Украине зерно. Цены на пшеницу достигли исторического максимума.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".