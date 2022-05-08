Цены на пшеницу находятся на самом высоком уровне за почти 100 лет наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Судя по данным издания, цены котируются в районе 1500 долларов за фунт.

На цены повлияла не только война в Украине, но еще и COVID.

Подобные цены были во времена мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Но все равно ниже, чем сейчас.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что при этом Украина фактически лишена возможности экспортировать своё зерно из-за блокады портов. Есть экспорт через железные дороги, но он очень небольшой.

А Россия экспортирует зерно очень активно. В том числе, как заявляют украинские власти, и то зерно, которое незаконно вывозится с захваченных территорий юга и востока Украины.

Об этом, в частности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Fox News.

По его словам, Россия намерена продать зерно, похищенное на временно оккупированных украинских территориях.

Украина знает об отдельных странах, которые уже проявляли интерес к таким предложениям России, и отреагирует должным образом, если они заключат подобные соглашения, говорит президент.

Ранее сообщалось, что Россия украла на оккупированных территориях Украины сотни тысяч тонн зерна.

При этом в Кабмине заявили, что затраты Украины на экспорт зерна увеличились в 7 раз из-за блокировки портов.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".