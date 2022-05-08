Зеленский говорит, что РФ продает украденное в Украине зерно. Цены на пшеницу достигли исторического максимума
Цены на пшеницу находятся на самом высоком уровне за почти 100 лет наблюдений.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Судя по данным издания, цены котируются в районе 1500 долларов за фунт.
На цены повлияла не только война в Украине, но еще и COVID.
Подобные цены были во времена мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Но все равно ниже, чем сейчас.
Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что при этом Украина фактически лишена возможности экспортировать своё зерно из-за блокады портов. Есть экспорт через железные дороги, но он очень небольшой.
А Россия экспортирует зерно очень активно. В том числе, как заявляют украинские власти, и то зерно, которое незаконно вывозится с захваченных территорий юга и востока Украины.
Об этом, в частности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Fox News.
По его словам, Россия намерена продать зерно, похищенное на временно оккупированных украинских территориях.
Украина знает об отдельных странах, которые уже проявляли интерес к таким предложениям России, и отреагирует должным образом, если они заключат подобные соглашения, говорит президент.
Ранее сообщалось, что Россия украла на оккупированных территориях Украины сотни тысяч тонн зерна.
При этом в Кабмине заявили, что затраты Украины на экспорт зерна увеличились в 7 раз из-за блокировки портов.
Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.
Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.
Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.
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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".