По состоянию на вечер воскресенья, 8 мая, корабельная группировка флота РФ насчитывала как минимум 6 кораблей и 2 подводные лодки. Они находятся в готовности к нанесению ракетных ударов.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка флота противника (вблизи Украины - Ред.) насчитывает по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, которые находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, потому что снаряжены более чем полусотней крылатых ракет", - сообщило командование.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.