Россиянин Дмитрий Шкребец, сын которого Егор служил на затонувшем крейсере "Москва" и считается пропавшим без вести, опубликовал на своей странице ВКонтакте ответ Военной прокуратуры Черноморского флота РФ на его запрос.

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е.Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции", - говорится в опубликованном документе.

Там также сказано, 13 апреля Егор Шкребец "пропал без вести во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля", после чего был "объявлен безвестно отсутствующим в военной части".

"Продолжаете врать. Главное - не останавливайтесь. Тем проще будет вас остановить, нелюди. Остров "Змеиный" это не территориальные воды Украины, подонки?", - написал Дмитрий Шкребец.

Напомним, ранее военный аналитик заявил, что затонувший крейсер "Москва" мог потерять до половины экипажа.

Также мы публиковали видео буксировки крейсера "Москва" после его поражения украинскими ракетами.

Вместе с тем, CNN сообщил, что данные разведки США помогли Украине потопить крейсер "Москва".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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