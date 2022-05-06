США предоставили Украине разведданные, которые помогли ей атаковать крейсер "Москва". Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским коллегам, чтобы подтвердить, что это действительно флагман Черноморского флота РФ.

Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

США на вопрос украинских военных ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении.

"Однако неясно, знали ли США, что Украина нанесет удар по кораблю, и США не принимали участия в этом решении, сообщили источники", - заявляет канал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне признали, что делятся с Киевом данными разведки, но только не о военачальниках армии России.

А до этого The New York Times сообщала, что американская разведка помогает Украине убивать российских генералов.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" подробно рассказывала о происходящем вчера, 5 мая.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.