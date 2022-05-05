Пентагон опровергает информацию газеты The New York Times о том, что США передают Украине данные о местонахождении российских командиров на поле боя.

Об этом заявил на брифинге 5 мая представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших [российских] военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - заверил Кирби.

При этом он признал, что другими разведданными Вашингтон делится с Киевом.

"США предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом", - сказал Кирби.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты предоставили разведданные вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров ВС России.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.