Утром во вторник, 10 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник обстрелял Сумскую область - под удар попали приграничные Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в Восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь". Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Генштаб ВСУ также сообщает, что продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств. Войска РФ продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района, а также за Каменку Ясиноватского района (находится в 9 км к северу от Авдеевки).

На Южнобугском направлении, по данным Генштаба, противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Готовился к восстановлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что за предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты 15 атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило вчера, 9 мая.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.