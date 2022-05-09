Военные России усиливают свои попытки наступления на Изюм, а также проводит демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск и недопущения их переброски в другие операционные зоны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ".

Донецкое направление. Подтвердил, что россияне навели понтонные переправы через Северский Донец около Белогоровки.

"Для развития наступления в направлениях на Северск и Лисичанск противник продолжает попытки форсирования реки Северский Донец. В районе Белогоровки, что в 6 км к западу от Лисичанска, наведены три понтонные переправы. Чтобы обеспечить форсирование водной преграды, враг постоянно применяет артиллерию и оперативно-тактическую авиацию", - заявил спикер Минобороны.

Мариупольское направление. Противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь", при поддержке огня артиллерии и танков проводит штурмовые действия.

"Не исключается возобновление бомбовых ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3", - заявил Мотузяник.

Харьковское направление. Противник пытается не допустить дальнейшего продвижения украинских войск в направлении границы к северу от Харькова.

"На Харьковском направлении подразделения противника из состава 6 армии западного военного округа, 41 армии центрального военного округа и береговых войск Балтийского флота пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", - заявил Мотузяник.

Изюмское направление. На этом направлении группировки из состава первой танковой армии и 20 армии западного военного округа, 29, 35, 36 армий, а также 68 армейского корпуса восточного военного округа сосредотачивают усилия на подготовке к продолжению наступления в направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

"Пытаясь уточнить положение украинских войск, оккупанты вели воздушную разведку вблизи н. п. Петровское, Долгенькое и Новая Дмитровка", - заявил он.



Южнобугское и Таврическое направление. Здесь противник наращивает силы и ведет боевые действия для улучшения своего тактического положения. На Таврическом направлении противник также проводит демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск и недопущения их переброски в другие операционные зоны.

Напряженной остается обстановка в Приднестровском регионе, местные и российские войска там в полной боевой готовности. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Напомним, в Минобороны Украины заявили о том, что 9 мая Россия увеличила вдвое количество носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря – их суммарный залп составляет до 50 ракет.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.