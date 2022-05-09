9 мая враг увеличил вдвое количество носителей "Калибра" в Черном море. Сейчас суммарный залп уже 50 ракет
В Минобороны Украины заявили о том, что 9 мая Россия увеличила вдвое количество носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря – их суммарный залп составляет до 50 ракет.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ".
"В акватории Черного моря по состоянию на данный момент находится семь носителей КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом до 50 ракет", - сказал он.
Мотузяник также добавил, что корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи "по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении".
Мы также писали о том, что по состоянию на вечер воскресенья, 8 мая, корабельная группировка флота РФ насчитывала как минимум 6 кораблей и 2 подводные лодки. Они находятся в готовности к нанесению ракетных ударов.
Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.