По Одесской области нанесли удар четырьмя ракетами из Крыма
По Одесской области нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион", который находится на территории Крыма.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны", - говорится в сообщении.
Напомним, мы также писали, что 7 мая российские войска нанесли по Одессе удар 6 ракетами с помощью стратегической авиации с каспийского направления.
Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.