Российские войска обстреляли Одессу ракетами, выпущенными самолетами со стороны Черного моря.

Об этом сообщает в Telegram оперативное командование "Юг".

По данным командования, одну из ракет сбила украинская ПВО, однако две ракеты достигли цели и попали в жилой район города.

В Киевском районе в результате обстрела оказались разрушены зоны отдыха и отель, на месте прилетов возник пожар. Пожар площадью 15 квадратных метров был ликвидирован силами четырех специальных машин и 15 спасателей.

Пострадавших нет.

Об обстановке в Одессе рассказал и местный губернатор Максим Марченко. По его данным, в городе сегодня удалось сбить четыре ракеты, но было попадание в жилой дом, ранена молодая девушка.

В Болградском районе разрушена подстанция, в шести населенных пунктах нет света. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура.

Ранее мы писали, что 7 мая по Одессе выпустили шесть ракет.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".