В ночь с 7 на 8 мая в Николаеве и в Одессе слышны взрывы.

Об этом сообщается в приложении "єТривога".

Какой-либо информации о взрывах пока нет. Известно, что в этих регионах не объявлялась воздушная тревога. Граждан призывают быть осторожными.

Ранее мы писали, что мэр Николаева подтвердил очередной ракетный удар по городу, который был нанесен в субботу, 7 мая.

Также "Страна" сообщала, что появились первые подробности ракетного удара по Одессе, который нанесли российские военные в субботу, 7 мая. РФ ударила 6-ю ракетами с Каспийского направления при помощи стратегической авиации.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.