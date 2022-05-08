В субботу, 7 мая, стало известно о мощном ударе по Ясиноватой. Появилось видео, где видно, что пострадала железная дорога, над ней поднимается дым.

"Последствия удара ВСУ по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой. Логистика оккупантов получила новые серьезные проблемы" написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Ясиноватая находится на оккупированной территории в Донецкой области, является одним из крупнейших железнодорожных узлов и служит целям логистики российской армии на Донбассе.

В сети появились фото последствий удара.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.