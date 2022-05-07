Российские оккупанты вечером в субботу, 7 мая, нанесли еще один удар по городу Николаев.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в эфире национального телемарафона UAразом.

"Были сегодня прилеты в самом Николаеве. Нужно сказать, что где-то в 17:45 был еще один. Еще нет точной информации, какой и в каком месте… Да, прилет был, но это не жилой район, иначе у меня уже была бы эта информация", – сказал чиновник.

Напомним, в Николаеве из-за ночных обстрелов повреждена контактная сеть. Часть троллейбусов изменила маршруты.

Также мы писали, что в Николаевской области из-за постоянных обстрелов решили не восстанавливать ж/д сообщение. Ранее восстановление ж/д сообщения рассматривалось как вариант наладить логистику экспорта при заблокированных портах.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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