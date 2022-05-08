Одесса снова подверглась вражескому обстрелу в воскресенье, 8 мая. После прогремевших взрывов над городом поднялись несколько облаков дыма.

Об этом пишет "Думская".



По данным издания, в Одессе работают системы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

В соцсетях сообщают как минимум о двух мощных взрывах. Опубликованы фото, на которых видны облака дыма, но место прилета определить невозможно. Другие подробности обстрела Одессы пока неизвестны.

Также сообщается, что один из ракетных ударов пришелся по населенному пункту в Фонтанской ОТО Одесской области.

Вражеская ракета упала прямо во двор одного из домовладений, а ее осколки и взрывная волна повредили несколько домов вокруг.

Напомним, киевлян предупредили о риске ракетных ударов 8 и 9 мая и призвали не игнорировать опасность.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".