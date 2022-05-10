В Беларуси считают, что вокруг их страны нарастает военная угроза. Из-за этого Минск разворачивает "силы специальных операций" около границ с Украиной.

Об этом 10 мая, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич, сообщает государственное СМИ Белта.

"США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у Государственной границы Белоруссии. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Белоруссии", - сказал он.

По его словам, на территории Восточной и Юго-Восточной Европы проводится ряд учений, в том числе "Защитник Европы", на котором предполагается задействовать до 20 тыс. человек и большое количество техники.

"На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси", - заявил Виктор Гулевич.

Напомним, что неделю назад Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин будет побуждать белорусского коллегу Александра Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов, чтобы перерезать поставки оружия с Запада.

При этом Лукашенко заявил, что армия Беларуси не собирается воевать с Украиной.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко заявил, что Россия поможет республике в сфере ракетного производства, включая изготовление образцов крылатых ракет наземного базирования "Искандер".