Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что армия его страны не будет участвовать в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы сделали и делаем все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся и не будем. Тем более, что мы не можем угрожать - мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать здесь какой-то конфликт, какую-то войну... абсолютно не в интересах белорусского государства. Так что Запад может спать спокойно", - заявил глава республики.

Также в этом интервью Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии, объявленная Министерством обороны республики, никому не угрожает. И сказал, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.