Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия поможет республике в сфере ракетного производства, включая изготовление образцов крылатых ракет наземного базирования "Искандер".

Об этом он заявил в ходе совещания по государственному оборонному заказу, пишет Телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко говорит, что договорённости о производстве ракет уже достигнуты.

Вместе с тем Лукашенко решил разобраться, какое вооружение понадобится белорусским военным, в случае войны в республике.

"С учётом уроков войны, надо определиться какая война будет в Беларуси, если не дай Бог… и поэтому какое оружие нам нужно будет для нашей армии, если вдруг нам придётся с оружием в руках защищать свою страну" - сказал он.

Вместе с тем, Лукашенко назвал вооружения, работа по созданию которых "активно ведется".

"Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет. В войска поступают новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Роса", комплексы радиоэлектронной борьбы "Гроза", - добавил он.

Напомним, за пять дней до вторжения РФ в Украину Путин и Лукашенко наблюдали за пусками баллистических ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания.

Также сообщалось, что Лукашенко допустил атаку Польши на Беларусь и пригрозил Варшаве россиянами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.