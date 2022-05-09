Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в нацизме, а России пообещал всяческую поддержку со стороны своего государства.

Об это он заявил на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы.

"Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. В самом страшном сне невозможно было представить, что в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову", - считает Лукашенко.

Кроме того, он сказал, что "около 50 государств на Западе сплотились сегодня против одной России" и обратился к Западу, заявив, что "оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России", Беларусь будет "ее всячески поддерживать"

"Белорусы не имеют права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины. У вас не получится нас разорвать на куски и разъединить" - заявил Лукашенко.

Ранее мы писали, что лидеры G7 по итогам виртуальной встречи, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, заявили, что Александр Лукашенко будет нести ответственность за войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.