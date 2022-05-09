Лидеры G7 по итогам виртуальной встречи, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, заявили, что Александр Лукашенко будет нести ответственность за войну в Украине.

Заявление лидеров "Большой семерки" опубликовал Белый дом.

В заявлении речь идет о том, что Россия нарушила множество международных норм в своей немотивированной войне против суверенной страны.

"Ни при каких обстоятельствах гражданские лица и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями. Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь президента Путина, а также архитекторов и пособников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом. С этой целью мы продолжим совместную работу вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - говорится в заявлении.

Также лидеры G7 заявили, что решение Путина вторгнуться в Украину "позорит Россию и исторические жертвы ее народа".

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Япония по итогам встречи G7 согласилась на нефтяное эмбарго против России.

Также мы рассказывали, о чем говорил Зеленский с главами "Большой семерки".

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.