Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что "спецоперация" в Украине затянулась.

"Она идет по графику", - ответил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Лукашенко заявил, что не думал, что российская "спецоперация" в Украине "затянется таким образом".

"Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит от желания Байдена.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.