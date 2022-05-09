Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае военной угрозы со стороны Польши последуют ответные меры.

Об этом глава государства рассказал в понедельник, 9 мая, журналистам агентства БЕЛТА.

"Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста", — сказал Лукашенко, добавив, что белорусы являются мирным народом.

Кроме того, он также отметил, что Минск отслеживает обстановку у границы и осознает военную опасность со стороны НАТО.

"Но не надо забывать, что сзади Россия — ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", — резюмировал президент Беларуси.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко обвинил Украину в нацизме, а России пообещал всяческую поддержку со стороны своего государства.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.