Делегация из Беларуси готова поехать в Донецк и Луганск, чтобы признать "ЛДНР". Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинской разведке.

Сообщается, что о признании "республик" с Лукашенко договорился Путин. Сам Лукашенко в Луганск и Донецк не поедет, ограничившись отправкой делегатов.

"Поскольку признание Минском недореспублик может привести к ужесточению санкций против Беларуси, Путин пообещал Лукашенко получение от этих действий определенной экономической выгоды", - говорится в сообщении.

Вероятно, "ЛДНР" начнет за российские деньги покупать у Беларуси сельскохозяйственную технику. Официальных подтверждений этому от Беларуси или России нет.

Тем временем войска РФ продолжают наступать в Попасной и штурмовать мариупольскую "Азовсталь". На Донбассе идут тяжелые бои. Несмотря на то, что ВСУ отбили 11 атак, сообщается о жертвах после вчерашнего удара по Краматорску 5 мая.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей, а Совет Федерации одобрил использование вооруженных сил России за рубежом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.