Забор на границе Беларуси и Польши. Скриншот из видео

На границе Польши и Беларуси построили более 50 км металлического забора. Сооружение уже успели дважды повредить, а под самим забором прорыли две траншеи.

Об этом сообщает RMF24.

В одном из случаев кто-то подпилил металлические детали в одном из пролетов. В результате ЧП получился проем в 30 см, человек с легкостью может пройти через него. Сейчас это место временно огородили колючей проволокой.

В окрестностях таможни Кузница Белостоцкая также были обнаружены траншеи под забором. Они глубокие, потому что ямы в земле были созданы под фундаменты, на которых стоит забор.

Охранники говорят, что повреждениям и подрывам будет легче противодействовать, когда на конструкции, как и планировалось, будут установлены электронные устройства, отслеживающие и обнаруживающие движение.

Напомним, что недавно в Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Во время проверки вооруженные силы "будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки". В интервью АР Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает

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