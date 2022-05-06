В Беларуси верхняя палата парламента одобрила во втором чтении проект изменения законодательства, регулирующего работу внутренних войск МВД РБ. Документ дает право силовикам применять боевую технику против мирного населения. Об этом сообщает "БелТА".

Внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники "для прекращения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка", говорится в документе.

Помимо прочего, законопроект предусматривает распространение мер государственной защиты на военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, критикуя западные страны и их демократию, признал, что в Беларуси диктатура. "Вы все меня критиковали: "диктатура, диктатура". Так зато порядок есть при этой диктатуре! Не было бы диктатуры, вот ходили бы голытьбой!", - заявил Лукашенко на одном из сельхозпредприятий 29 апреля.

После этого верхняя палата парламента одобрила поправки, расширяющие применение смертной казни и позволяющие расстреливать людей за покушение на теракт или провокацию войны.

Также мы писали, что 4 мая в Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Во время проверки вооруженные силы "будут действовать на незнакомой местности в условиях быстро меняющейся обстановки". Помимо этого в ЕС обсуждают вопрос о включении Беларуси в шестой пакет санкций против России.

На фоне этого война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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