В Беларуси объявили второй этап проверки сил быстрого реагирования после заявлений Лукашенко о том, что Польша может напасть на их страну.

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает государственный телеканал Белта.

По его словам, это ответ на учения НАТО.

"Это все - адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проходит в странах НАТО. Мы видим каждое движение, на каких полигонах задерживаются батальонно-тактические группы. Понимая угрозы, которые могут исходить на них, мы реагируем - выдвигаем соответствующие войска", - сказал он.

Напомним, что неделю назад Беларусь объявила внезапную проверку боевой готовности своей армии. Кроме того, по данным минобороны Беларуси, состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

При этом Лукашенко заявлял, что проверка сил реагирования белорусской армии не угрожает странам запада. И тем более, по его словам, армия Беларуси не собирается воевать с Украиной.