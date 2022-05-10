Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс озвучила ряд заявлений по Украине. Он говорит о затяжном конфликте, о его возможном обострении в ближайшее время и не исключает "бросок Путина" на Одессу.

По ее словам, США сейчас не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, в заявлении Хейнс озвучены следующие варианты :

Разведывательное сообщество США оценивает, что Путин готовится к длительному конфликту на Украине.

Победа России на Донбассе не положит конец войне.

Есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье.

В ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория".

Между тем, сегодня утром во вторник, 10 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник обстрелял Сумскую область - под удар попали приграничные Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.