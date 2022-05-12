В Херсоне соглашаются принимать только бумажные купюры. В виде монет деньги не принимают.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам жителей Херсона, банки уже не принимают железные монеты.

Кроме того, с наличными тоже возникла проблема - в банкоматах практически нет гривны.

Напомним, оккупированную россиянами Херсонскую область с 1 мая начали переводить в рублевую зону.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей (около 4 240 гривен по текущему курсу) ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в "ДНР", "ЛНР" и "на освобожденных территориях Украины" - то есть, в захваченной российской армией Херсонской области, а также частях Запорожской и Харьковской областей.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.