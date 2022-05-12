В четверг, 12 мая, Украина уже 78-й день борется с полномасштабным вторжением России.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Харьковском направлении военные РФ перешли к обороне после наступления.

В Донецкой и Луганской области продолжаются бои, идут обстрелы. Самые горячие точки в районе Рубежного, Лимана, Светлодарска, Троицкого. В Мариуполе продолжается штурм "Азовстали".

В Херсоне назначенные РФ "власти" заговорили о присоединении к России без референдума.

В целом по стране ощущается дефицит топлива, который вызвал хаос на рынке такси, сделал "невыездными" горожан и повлиял на работу бизнеса.

Ниже хроника сегодняшнего дня в главных новостях на военном и дипломатическом фронте, а также из разных регионов Украины. Материал обновляется.

12 мая

08:58 Немецкая компания "Сименс" сворачивает свой российский бизнес.

"Siemens покинет российский рынок в результате войны на Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности", - говорится в пресс-релизе.

08:24 Фото последствий обстрела села Солохи под Белгородом - в нескольких километрах от границы с Украиной.

В деревне погиб мирный житель, еще семь ранено, утверждают российские власти.

08:23 Северодонецк сейчас под перманентными обстрелами. Только за вчера там "прилетело" по семи жилым домам, пишет губернатор Сергей Гайдай.

08:20 Бывший командующий сил США в Европе предрекает скорый переход Украины в контрнаступление.

В интервью CNN Бен Ходжес заявил, что украинцы "попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля".

По его мнению, у РФ "нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой". Ходжес говорит, что контрнаступление Киева может начаться в "ближайшие недели".

"Мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины", - заявил бывший военный.

В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр вчера говорила, что пока значительная западная помощь поступит, придется ждать "несколько недель или месяцев". И это будет "тяжелый период".

Отметим, что в середине марта Бен Ходжес отводил на войну в Украине "максимум десять дней", после чего у России закончатся боеприпасы и личный состав, а Украина продолжит получать оружие на Западе.

Как видим, этот прогноз отставного генерала не сбылся.

08:11 Обновленные данные по обстрелу села Солохи в Белгородской области РФ.

На данный момент известно о семи раненых жителях деревни и одном погибшем.

Информация о том, что их было двое, не подтвердилась.

08:10 Город Зеленодольск в Криворожском районе попал под обстрел РСЗО. Есть погибший и раненый среди гражданских.

08:09 Власти Северной Кореи впервые заявили о вспышке ковида у себя в стране, сообщает AFP.

Ким Чем Ын обратился к нации. По его словам, в стране вводится система карантинного контроля и "максимальной чрезвычайной ситуации".

Случаи лихорадки, которые в последнее время начали все чаще выявлять в Пхеньяне, оказались штаммом "Омикрон".

До этого КНДР не признавала у себя ни одного случая коронавируса.

08:08 "Власти" Херсонской области, назначенные Россией, не собираются прямо сейчас обращаться в Кремль с просьбой о включении в состав РФ.

Это произойдет лишь "после завершения всех интеграционных процессов", сообщил "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов.

"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы", - заявил Стремоусов.

По его словам, обращение к Путину последует, когда "мы будем полностью готовы".

Тему с "вхождением в состав России" в Херсоне снова подняли вчера. Стремоусов заявлял, что для этого не понадобится референдумов или создания "ХНР", а будет прямое обращение новых "властей" к президенту РФ.

08:07 Одесская тероборона, копая окопы, обнаружила в земле древние амфоры. Их отнесли в археологический музей.

08:06 По Новгород-Северскому в Черниговской области нанесли ракетный удар. Есть погибшие и раненые.

Попали по объектам критической инфраструктуры, а также по школе, сообщил губернатор Вячеслав Чаус.

08:05 The Washington Post написала тревожный материал о том, как Украина использует разведданные США.

Газета пишет, что они поступают в страну в режиме реального времени, сообщая о передвижениях и позициях российских войск.

"Разведка очень хорошая. Они сообщают нам, где находятся русские, чтобы мы могли их поразить", - заявил изданию украинский чиновник, изображая пальцем падение бомбы на цель.

Отметим, что официально Белый дом и Пентагон такую кооперацию отрицают - в частности заявлялось, что целеуказания Украине на поражение крейсера "Москва" США не давали.

Но, как видим, американские СМИ сообщают несколько иную информацию. Причем подают ее в тревожном ключе.

"На практике официальные лица США имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские получатели используют военную технику и разведданные. Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников и повышает угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами", - считает издание.

Сейчас действуют два ограничения на поставляемые Киеву разведданные.

Во-первых, не предоставляется информация о местонахождении высшего военного и политического руководства РФ. Включая генералов российской армии. Утверждается, что Пентагон не оказывает "активной помощи" в этом вопросе, но констатируется, что порядка 20 генералов РФ убиты в Украине.

То есть, видимо, такие данные предоставляются, но не "активно".

Во-вторых, запрещено передавать информацию о целях за пределами Украины. Именно эти опасения заставили Байдена остановить передачу в Украину польских истребителей - это могло быть истолковано, как прямое участие США в войне с Россией.

При этом "официальные лица США не отговаривают Украину от проведения этих операций самостоятельно".

08:04 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые моменты:

1. Противник ввел новую батальонную тактическую группу на Славянское направление с целью наступления на Барвенково и собственно Славянск. Туда же переместили около 300 единиц военной техники.

2. На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и дальнейшего наступления.

3. По направлению на Северск противник ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

4. Противник наступает на Северодонецк со стороны Кудряшовки и "имеет частичный успех".

5. На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска и Камышевахи.

6. Под Авдеевкой противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалиново. На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка.

7. В районе Новой Каховки противник тренирует подразделения для наведения понтонных переправ.

08:03 В США и некоторых странах Европы инфляция выросла до рекордного за 40 лет уровня.

Причем рост цен будет идти дольше, чем ожидалось ранее, сообщает МВФ.

08:02 Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский обратился к Илону Маску.

Просит помочь вывести его подразделение из "Азовстали" в другую страну (то есть провести процедуру "экстракшн", которой требуют украинские власти, но РФ не соглашается).

"Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное.

Наши планеты находятся рядом друг с другом, так как я живу там, где практически невозможно выжить.

Помогите нам выйти из "Азовстали" в страну-посредника. Если не вы, то кто? Дайте подсказку", - написал "Волына" у себя в Твиттере.

08:01 Россия использует в своей военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников. Об этом на слушаниях в Сенате сообщила министр торговли США Джина Раймондо.

Эта информация поступила в США из Украины, где в руки военных попали образцы российских вооружений с компьютерным управлением - беспилотников, танков и других.

Россия еще до войны находилась под санкциями на поставку полупроводников военного назначения. После вторжения в Украину эти санкции были расширены, но бытовой техники они по-прежнему не касаются.

08:00 Идут подтверждения того, что в Херсоне и области пропала мобильная связь.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Хлань. По его данным, СБУ и оператора сейчас занимаются усилением сигнала.

Пользователи из Херсона сегодня утром говорят, что пропал и домашний интернет от "Киевстара". Мобильная связь от этого оператора есть, но нестабильная.

"Водафон" не работает полностью, сообщают люди.