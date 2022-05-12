В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 12 мая, в которой сообщается, что российские войска продолжают наступление на Донбассе и несут потери на всех направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Лиманском направлении (Донецкая область) противник пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, но безуспешно. На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях (Донецкая область) враг безуспешно ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск. В Мариуполе противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". На Северодонецком направлении (Луганская область) противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, но безуспешно. В то же время глава администрации Северодонецка заявил, что город уже взят российскими войсками. На Харьковском направлении основные усилия неприятеля сосредотачивались на недопущении продвижения украинских войск к границе. В течение суток противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

Ранее мы писали, что Россия снова выстрелила по уже уничтоженному Кременчугскому НПЗ. По заводу и городу выпустили до 12 ракет.

Также "Страна" сообщала, что Россия намерена "присоединить" к себе Мариуполь вместе с "ДНР".

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.