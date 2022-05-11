Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

По словам Андрусива, уже сейчас виден результат поставки оружия Украине. В частности, украинские военные проводят контрнаступления под Харьковом.

"Это очень правильно, потому что это контрнаступление позволяет отодвинуть россиян от Харькова и они больше не смогут из артиллерии обстреливать жилые кварталы", - говорит он.

Андрусив также заявил, что идет подготовка к освобождению Херсона. И развитие ситуации станет для РФ "шоком".

"Чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта есть, и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением" , - заявил советник.

Отметим, три дня назад Андрусив заявил, что Крымский мост будет разрушен, а когда - это вопрос времени.

Напомним, Синегубов заявил о сокращении обстрелов в Харькове после оттеснения ВСУ российских войск.

Также мы подробно рассказывали, что сейчас происходит в Херсоне.

Тем временем война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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