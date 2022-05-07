На днях захваченный Россией Херсон посетила делегация в составе зампреда Совета Федерации РФ и одного из лидеров "Единой России" Андрей Турчака и "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Она запомнилась фразой Андрей Турчака "Россия здесь навсегда", которая широко разошлась по СМИ.

Москва и назначенная ею новая областная "власть" действительно всеми силами показывает, что теперь это де-факто российская территория. С 1 мая уже началось хождение рублей (через несколько месяцев они должны полностью заменить гривны). Заместитель "главы областной администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что жители области могут получать российское гражданство, а сам регион он видит в составе РФ.

Что происходит в Херсоне и какие планы на этот город у России, разбиралась "Страна".

Как в Донецке 2014-го

Херсон - единственный областной центр в Украине, занятый российскими войсками еще в начале марта, - продолжает жить в некоем пограничном состоянии. Здесь много признаков украинской государственности, с которыми, похоже, вынуждена пока мириться российская власть. Выстраиваемая ею собственная "вертикаль" из "военно-гражданских администраций" еще не полностью взяла на себя управление 300-тысячным городом и областью. Во всяком случае хозяйственные вопросы остаются в ведении местной украинской власти даже в районах, где продолжаются бои.

Но судя по тому, что глава то одной, то другой территориальной общины заявляет об отказе от полномочий "по состоянию здоровья", что обычно означает "под давлением", двоевластию в области быть недолгим.

В Херсоне оно пока сохраняется. Мэр Игорь Колыхаев 5 мая снова заявил в Фейсбуке, что остается в городе и исполняет свои обязанности "в меру того, насколько это возможно делать в удаленном доступе". "Мэр" города от России - Александр Кобец. Руководителем области поставлен Владимир Сальдо (бывший мэр Херсона).

Однако Колыхаев говорит, что управление Херсоном по-прежнему на нем.

"Хоть теперь мой рабочий кабинет – моя машина, на количество решаемых вопросов это не влияет. Да вы и сами должны видеть: общественный транспорт ходит, мусор, хоть и не так активно, как раньше, но вывозим, траву косим, парки и улицы убираем, свалки ликвидируем, свет горит, вода бежит, газ в конфорках наблюдается", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

В то же время он добавил, что "сотрудников органов местного самоуправления, врачей, учителей, руководителей коммунальных предприятий, которые держат город на плаву и выполняют свои функции на пределе возможного и невозможного" беспокоит вопрос, будет ли украинская власть считать их коллаборантами. И Колыхаев попросил журналистов задать этот вопрос Офису президента, так как сам он ответа на него не получил на тот момент.

Мэра, кстати, уже обвиняют в сотрудничестве с россиянами на том основании, что иначе они не позволили бы ему по сути открыто продолжать работать. Так считает, например, народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского облсовета от "Евросолидарности" Сергей Хлань.

"Для оккупантов важно, чтобы в городе все работало. Вот они и дают какую-то свободу действий Колыхаеву. За это они не трогают его бизнес в области. Но все это до поры до времени", - заявил нашему изданию депутат, который и до войны оппонировал городскому голове.

Мэр же не ответил на просьбу "Страны" о комментарии.

Надо сказать, со стороны ситуация с фактическим двоевластием в Херсоне и области очень напоминает Донецк и Луганск в 2014 году, когда структуры "народных республик" только строились.

Донецкий волонтер Энрике Менендес видит сходство и считает, что в Херсонской области события будут развиваться по похожему сценарию.

"Пока видим несколько хаотичное выстраивание ветвей параллельной "власти". Зачастую - на уровне замены флагов, табличек с названиями. Создается эдакая гибридная реальность. В ней местным украинским руководителям еще позволяют управлять коммунальным хозяйством, специальными службами. Оккупанты хотят избежать коллапса и неизбежных в таком случае народных волнений. Так было и в Донецке в 2014-м. Мэров и местных чиновников держали до тех пор, пока новые "структуры" не осмотрелись и не окрепли. Тогда и ввели "единоначалие". Мои подозрения в этом плане подкрепляются появлением в Херсоне выходцев из этого города, участвовавших в свое время в создании "ДНР", - комментирует Менендес изданию.

Рубль пока гривне не конкурент

Херсон нынешний и Донецк тогдашний также роднит одновременный оборот гривни и рубля.

Украинские пенсии по области пока еще выплачиваются, но, как признают в Херсонской областной военной администрации (ОВА), неравномерно. Если в одних территоритальных общинах пенсии за апрель уже выплатили, в других только начали, то в третьих их еще нет за март. На банковские карточки деньги приходят вовремя, проблема - получить пенсию через "Укрпочту", так как не везде собирается достаточно наличной гривни. Поэтому в работающих отделениях госбанков пенсионерам предлагают перейти на безналичную форму выплат. Одновременно, назначенные россиянами "власти" заявляют, что некая часть пенсионеров и бюджетников в Херсонской области якобы уже получили выплаты в российской валюте.

"Несколько тысяч человек получили пенсии, бюджетники получили зарплаты. Процесс перехода в рублевую зону, я не говорю, что это быстрый процесс, но тем не менее он происходит", - сообщил в эфире телеканала "Россия-24" Кирилл Стремоусов. По его словам, к расчетам на рубль область перешла еще с 1 мая.

Насчет того, готово ли население к валютному переходу и состоялся ли он вообще, звучат разные мнения.

Пepвый зaмecтитeль Xepcoнcкoгo oблacтнoгo coвeтa - руководитель исполнительного аппарата Юрий Соболевский, избранный от президентской партии "Слуга народа", утверждает, что рубль заходит сложно.

"Предприниматели массово отказываются принимать в этом участие. Даже для съемок пропагандистских сюжетов "оркам" (то есть оккупационной власти - Ред.) приходится конкретно напрягаться, чтобы хоть кого-то заставить принять в этом участие. Тяжелее всего нашим людям приходится в Геническе и Каховке: там давление просто колоссальное", - написал Соболевский на своей странице в Фейсбуке.

Он также утверждает, что цены в рублях выставляются по курсу 1 к 2, то есть за 1 гривну 2 рубля.

"Это просто еще одна форма ограбить жителей области", - считает депутат.

При этом 6 мая курс Национального банка Украины 1 к 2,17 (в коммерческих банках - 1 к 2,6).

Отметим, что в комментариях под постом депутата пишут, что хождения рубля, например, в Херсоне не видно. Это подтверждает в разговоре со "Страной" и житель города Дмитрий, не захотевший называть фамилию. По его словам, он еще не встречал двойные ценники.

По наблюдению депутата Херсонского облсовета от "Евросолидарности" Хланя, рублевая масса пока остается незначительной.

"На руках пока рубль, который из Крыма заходит. Целенаправленно и в большом количестве его пока не завозят", - говорит он в комментарии "Стране". Наличная же гривня вращается в регионе, по его словам, в автономном режиме. "Со свободной территории ее заходит мало и в безнал никто не переводит: гуляет из рук в руки", - комментирует депутат изданию.

Цены же растут. Товары с "большой" Украины завозить трудно, что сказывается на их цене, а российские изначально дороже, плюс есть наценка. Исключение - только местные овощи и в какой-то степени - продукция местных производителей. Ассортимент магазинов и рынков реагирует на меняющуюся географию поставок, но прилавки заполнены, как говорят наши собеседники из Херсона.

"Все есть, только дорого. А народ обеднел. Уже стоят очереди за российской гуманитаркой, хотя раньше кто-то стеснялся, а кто-то не брал по патриотическим соображениям. Раздают постное масло, крупы, консервы, иногда сладости, овощи, фрукты. Война подкосила даже казалось бы крепко стоящих на ногах людей. Знаю тех, кто залез в большие долги, вложившись в собственный пансионат на морском берегу. А теперь непонятно, будет ли вообще сезон и как платить по кредитам. Стабильный доход сохранился у работающих в сфере обслуживания. Но в довоенных ли объемах, трудно сказать. Например, заметил, что многие мужчины не спешат со стрижкой. Может, экономят, а, может, не до того", - говорит нам житель города Дмитрий.

Недавно в Херсоне и области, а также в захваченной части Запорожской области пропали на несколько дней украинская мобильная связь и интернет у некоторых провайдеров. Якобы в ходе обстрелов Николаева 1 мая была перебита линия магистральной оптоволоконной связи с Херсоном.

Эти территории оказались почти отрезанными от Украины еще и информационно.

"За это время чего только людям не порассказывали россияне. Якобы Украине чуть ли не пришел конец. Кое-кто пал духом", - пересказывает впечатления от общения с земляками экс-нардеп Хлань.

Как пишет местный журналист Константин Рыженко в своем Телеграм-канале, выходом для херсонцев стали закрытые отделения "Новой почты", в которых продолжал работать Wi-Fi.

У отделения "Новой почты", фото: Телеграм-канал Константина Рыженко

"Люди буквально обнимали здания, чтобы быть хоть на миллиметр ближе к роутеру, чтобы отправить весточку родным. Очереди на интернет начинались с пяти утра и заканчивались в 22 часа. Подключится было очень сложно, сеть роутера не рассчитана на такое количество людей и часто пропадала и работала с минимальной скоростью 20-30 кб/сек. Иногда, чтобы подключится к Wi-Fi, нужно было 40 минут пытаться подключиться. И еще минут 30, чтобы дозвониться. Еще оказался интернет у провайдера "Скайнет". Говорят, они до 2014 года разрабатывали крымскую магистраль, которую впоследствии забросили, а сейчас смогли экстренно включить, правда, через сеть "Ростелекома". Поэтому смогли раздавать интернет. В некоторых местах ловила сеть с Голой Пристани, поэтому люди собирались на Арестанке и у "Лилеи", - сообщает журналист.

Сейчас мобильная связь восстановлена, причем среди сетей снова появился "ЛДНРовский" оператор. А вот интернет продолжает идти, в том числе, из Крыма. И у некоторых в городе возникли подозрения, что отключение области не было случайным. Мол, не зря Стремоусов заявил о планах отключить Фейсбук и Инстаграм в Херсонской области. Ведь это возможно только при условии контроля над трафиком.

"ХНР" не будет

Популярная - особенно в соцсетях - версия: Россия усиленно готовится к празднованию Дня Победы 9 мая. Это будет для нее своего рода проверкой успешности своих действий в регионе и степени принятия новой реальности его жителями. Лучшим доказательством станет массовость торжеств. Над ее обеспечением якобы сейчас и работает созданная россиянами "вертикаль власти".

В соцсетях же уже созывают на альтернативную проукраинскую акцию "желтая лента".

Тем временем, ясности с тем, что именно собираются делать с регионом россияне нет.

Идея "Херсонской народной республики" не получила продолжения.

Сейчас представители назначенной россиянами "власти" постоянно продвигают тему о том, что регионов вот вот войдет в состав РФ.

Секретарь генсовета провластной партии "Единая Россия" Андрей Турчак, приезжавший на днях в Херсон, заявил, что Россия "навсегда" пришла в регион, но его статус "в любом случае" определят его жители. И в этом вопросе, мол, не надо забегать вперед.

Экс-нардеп Хлань, отрицавший подготовку к "референдуму" о "ХНР", считает, что у России и ее опоры в регионе "нет понимания, куда идти". Оттого и заявления о судьбе области туманные. Сам он считает, что в итоге победит вариант "присоединения" к Крыму. То есть, включения в состав РФ как часть крымского региона. В России в этой связи говорят о возрождении существовавшей при царе "Херсонской губернии. А "глава Крыма" Аксенов и члены его команды постоянно комментируют как они помогают Херсонской области "налаживать мирную жизнь" (например, заявляют, что будут организовать поставки электроэнергии в регион).

Однако понятно, что в подвешенном состоянии эти территории не могут находиться долго. Какой-то вариант будущего для них Москва найдет. И если оккупация затянется, они будут по образцу опять-таки бывших "Отдельных районов Донецкой и Луганской областей" втянуты в российскую орбиту и постепенно де-факто или де-юре аннексированы.

Но нельзя забывать, что война продолжается. И Киев постоянно заявляет о намерениях рано или поздно освободить Херсон, призывая его жителей верить в возвращение украинской власти.