В среду, 11 мая, в Украине уже 77-й день идет война с Россией.

В Луганской области накал боевых действий продолжается вокруг Северодонецка и Попасной.

В Донецкой области обстрелы все ближе к Славянску.

В Мариуполе продолжают штурмовать "Азовсталь". Власти заявили, что деблокировать сейчас украинских военных с "Азовстали" невозможно, но Украина использует все возможные дипломатические каналы, чтобы организовать эвакуацию украинских военнослужащих из Мариуполя.

РФ продолжает наносить удары по Одессе и Одесской области.

При этом глава разведывательного управления Минобороны США, генерал-лейтенант Скотт Беррье заявил вчера сенатскому комитету по вооруженным силам, что война в Украине зашла в тупик, когда не побеждают ни украинцы, ни россияне.

О том, как прошел вчерашний день и какие главные события были, читайте в нашем итоговом материале за 10 мая.

Ниже в нашем онлайне главные новости 1 мая. Материал обновляется.

11 мая

11:08 Украина остается бесспорным лидером на "Евровидении 2022" по прогнозам букмекеров

Данные букмекерских компаний опубликованы на сайте EurovisionWorld.

Вероятность победы группы "Kalush Orchestra" в финале конкурса составляет 49%.

Второе место сулят представителям Италии дуэту Mahmood & Blanco (14%).

Третье Сэму Райдеру из Великобритании (10%).

Четвертое - Швеция (10%),

Пятое - Испания с вероятностью в 3%.

Cитуация может измениться после второго полуфинала "Евровидения" в четверг, 14 мая, где огласят имена еще одной десятки финалистов. Во втором полуфинале мы увидим выступления участников из 18 стран.

10:42 А вот другое мнение по Беларуси.

«Украине следует быть готовой к столкновениям с белорусской армией, которые могут произойти в ближайшие недели», - заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона.

"Я бы вернулся к оценке достоверности этого 50 на 50. Потому что войска все же выдвигаются к нашей границе, особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявления Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону. Поэтому не надо пренебрегать этим фактором и быть готовым к встрече белорусской армии", - сказал он.

Путин может использовать Беларусь для заполнения оперативной паузы, когда его войска под Изюмом начнут выдыхаться.

"Когда российские войска начнут выдыхаться на Изюмском направлении, тогда Путину нужно будет чем-то заполнять оперативную паузу, пока он будет собирать очередные резервы для ввода в Украину. Это будет самый напряженный и опасный период", - пояснил он.

Что касается угрозы в направлении непризнанного Приднестровья, то здесь все будет зависеть от ситуации на острове Змеиный, считает Жданов. Потому что остров стал опорным пунктом для осуществления попыток продвижения российских войск.

"Если мы огневым контролем будем удерживать остров, чтобы там не разместились российские средства противовоздушной обороны, тогда у нас будет контролируемая ситуация и в Бессарабии и в Одесской области", - сказал он.

10:28 Несмотря на переброску войск Беларуси к границе, вероятность, что Лукашенко отдаст приказ о наземной операции против Украины невысока.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Силы ВС республики Беларсь проводят учения, и были сообщения о том, что к границам с Украиной идут "Смерчи" и другие установки. Но у Беларуси есть один-единственный полигон, где можно проводить соответствующие учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. Ситуация там напряженная, но говорить, что будет приказ - пока маловероятно", - сказал он.

Наиболее ожесточенные боевые действия, по словам Денисенко, ведутся сейчас в р-не Рубежного, Северодонецка, на Донецком и Изюмском направлениях.

"По Мариуполю, который держится, - власть делает все возможное, чтобы защитники города смогли выйти с "Азовстали" через гуманитарные коридоры. Но все упирается в позицию Владимира Путина", - сказал Денисенко

10:27 Во время контрнаступления в Харьковской области пограничники уничтожили 30 военнослужащих противника, а двоих взяли в плен, сообщает Госпогранслужба.

Пленные признались, что являются жителями Красного Луча (ныне - Хрустальный) Луганской области.

То есть, подтверждается информация, что ВСУ наступает там, где стоят насильно мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР".

10:24 Под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл".

Его нашли мертвым в доме у шамана Алексея Пиндюрина, который родом из украинского города Харькова.

Сам он себя называет себя "Магуа". Живет в Подмосковных Мытищах и пользуется популярностью у ряда известных людей - например, его клиентом является артист Никита Джигурда.

Магуа вместе с женой принимают в частном доме, где проводит в том числе ямайские ритуалы вуду .Обеспеченным клиентам чета шаманов предлагает экзотическое излечение от похмелья. В том числе - вызов духов, принесение в жертву зверьков, купание богатых алкоголиков в крови петуха. А также "лечение" ядом жабы, который вводили под кожу.

Шаман рассказывает, что Субботин 8 мая пришел к нему и пожаловался на боли в сердце. Пиндюрин дал олигарху корвалола и уложил спать в подвале. Там Субботин и скончался. Причину смерти изучает следствие.

10:06 Москва выиграет от нефтяного эмбарго ЕС из-за роста цен и поэтапного введения санкций.

Об этом пишет экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

Он считает, что потеря российских объемов энергоносителей приведет к росту цен.

В итоге Россия сможет заработать больше, чем без введения эмбарго. "Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", - говорит он.

Он напоминает, что эмбарго вступит в силу через несколько месяцев, а цены подскочат сразу же, и Москва будет поставлять в Европу уже изрядно подорожавшую нефть, пишет Хосп.

Также от эмбарго выиграют Китай и Индия, которые смогут покупать российскую нефть дешевле - видимо, речь о скидках, которые Россия им уже и так предоставляет.

10:03 Кабмин вчера упростил процедуру получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД.

Согласно нормативному акту:

1. Граждане, переехавшие в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где сдавалась теория;

2. Водители, проходящие подготовку, переподготовку и повышение квалификации, могут обучаться через Zoom, Skype, Google meet и т.д. удаленно

3. Сокращение срока обучения водителей на категории В, C1, C, С1Е, СЕ путем уменьшения на 20% теоретической части (уплотнение преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС") , "этика водителя ТС" и т.п.).

4. Возможность вернуть техпаспорт, выданный по заявлению его владельца на имя лица для поездки за границу, в течение десяти дней со дня возвращения из-за границы.

10:00 Сегодня представители стран ЕС сделают еще одну попытку договориться по новому пакету антироссийских санкций, сообщает журналист Рикард Йозвяк.

Камнем преткновения, напомним, является нефтяное эмбарго, которому противятся Венгрия, Болгария и Словакия.

Кипр же не устраивает запрет россиянам вести операции с недвижимостью.

Несколько таких встреч ранее заканчивались ничем, но на выходных глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе в переговорах с Венгрией.

09:50 Первое фото разрушений под Запорожьем после ракетного удара. Публикует военная администрация области.

09:49 Частичная остановка транзита российского газа через украинскую ГТС привела к резкому скачку спотовых цен на газ в Европе.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Сразу после объявления оператором ГТС Украины о прекращении транзита через Луганскую область, спотовая цена в ЕС подскочила на 12,4% - с 980 до 1100 долларов за тысячу кубометров.

Украина еще вчера объявила о прекращении транзита через пункт "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков".

Это произошло после того, как "Сохрановка" и "Новопсков" оказались захвачены противником. В ГТС заявили об угрозе транзиту и отозвали своих специалистов.

В "Газпроме", комментируя решение украинской стороны, заявили (https://t.me/stranaua/41410), что не видят проблемы в продолжении транзита через захваченные станции.

КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 миллиона кубометров в сутки) из России в Европу.

Украина предложила перевести транзит через точку "Суджа" в Сумской области, но в России уже заявили, что это "технически невозможно".

09:39 У Запорожья ПВО сбила ракету, которая взорвалась над объектом инфраструктуры.

Объект получил тяжелые повреждения, сообщает военная администрация. Пострадавших нет.

09:19 Потери российской армии на это утро - по версии украинского Генштаба.

09:07 Сравнение военных карт по ситуации вокруг Харькова за 9 и 10 мая.

Видно два продвижения украинских войск, о которых вчера сообщал Генштаб - на север и северо-восток от города.

В Институте изучения войны (США) сообщают, что украинские войска теперь примерно в 10 километрах от российской границы.

Эксперты заявляют, что есть информация о том, что ВСУ вышли дальше очерченной на картах зоны, однако это пока официально не подтверждено.

08:54 В Славянске нанесли ракетные удары по двум микрорайонам города. Последствия уточняются, сообщил мэр Вадим Лях. Жертв нет.

08:36 В Днепре вчера демонтировали памятник комсомольцам - парню и девушке, которые сажают дерево.

Надпись на монументе гласила: "Легенды расскажут, какими мы были".

Интересно, что это памятник не советских времен, а 2010 года. Его поставили за счет частных пожертвований.

08:16 Ковид, похоже, снова поднимает голову.

Сначала основатель Microsoft Билл Гейтс, затем генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщили, что заразились коронавирусом.

По данным ВОЗ, число случаев заражения сегодня растет более чем в 50 странах мира.

Главный импульс этому росту дают подвиды штамма "омикрон", сказал глава организации Гебреисус.

08:14 Свежий отчет британской разведки по Украине. Он целиком и полностью посвящен ситуации вокруг острова Змеиный, которую мы вчера подробно разбирали.

1. Продолжаются бои на острове Змеиный, где Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон.

2. Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря - после потери ракетного крейсера "Москва".

3. Попытки России усилить гарнизон на острове "дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники".

4. Если Россия укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, оно сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

08:13 Несколько фотографий из захваченной россиянами Попасной.

Город практически полностью разрушен.

08:12 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за поставки оружия Украине, продолжение войны и против переговоров с Россией.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine он заявил, что "не понимает людей, которые видят в поставках оружия продление войны".

"Я спрашиваю этих людей: не имеет значения, чем закончится эта война? Должны ли украинцы встать на колени, растерзанные русскими? Вы этого хотите?"

Боррель заявил, что ЕС не собирается быть посредником в переговорах с Россией.

"Понимаете, войны заканчиваются переговорами. Но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас — поставить на эту позицию украинцев", - заявил глава евродипломатии.

То есть, фактически чиновник подтвердил свой предыдущий тезис, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". По его словам, нужно продолжать "ослабление экономики России и ее международную изоляцию".

Касаемо посреднической миссии Евросоюза, то, по мнению Борреля, "русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника". Также он исключает, что эту роль сыграет Китай, поскольку он склоняется на сторону РФ.

"Турция делает там очень хорошую работу. У нее хорошие отношения с обеими сторонами. Конечно, Организация Объединенных Наций была бы лучше", — сказал Боррель, перечисляя возможных посредников для урегулирования конфликта в Украине.

08:11 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

08:10 Новые заявления из Крыма о захваченных Россией южных территориях Украины.

"Вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов считает, что они "станут еще одним регионом России".

Он заявил, что данные регионы "всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население".

По словам Мурадова, в оккупированной Херсонской области и приазовской части Запорожской уже формируются "военно-гражданские администрации", показывают российские телеканалы, в школах появляются учебники РФ, а также начал хождение рубль.

08:00 Конгресс США утвердил дополнительную помощь Украине на сумму более 40 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Палата представителей приняла законопроект 368 голосами. 57 выступили против, причем каждый такой голос исходил от республиканцев.

Теперь документ направляется в Сенат, который, как ожидается, утвердит его быстро.

Ранее Байден просил американский парламент срочно принять указанный закон, поскольку у Белого дома заканчиваются деньги на военные поставки Украине.