С начала мая усилились бои вокруг острова Змеиный в Черном море.

Россияне заняли его в первый же день своего вторжения.

Географически остров расположен так, что с него можно контролировать судоходство в северо-западной части Черного моря. А также выход судов из устья Дуная.

Поэтому контроль над Змеиным - одна из ключевых составляющих российской морской блокады Украины. А Киев, и Запад хотят ее снять, чтобы решить две важнейшие задачи.

Во-первых, запустить украинский экспорт, львиная доля которого ранее шла через порты. Сейчас экспорт тоже идет (в том числе и зерновых) - по железной дороге с последующей отгрузкой на корабли в портах Румынии, но это тонкий ручеек в сражение с тем, что было. Правительство Украины оценивает экономические потери от блокировки портов в 170 миллионов долларов в день.

Во-вторых, упростить и ускорить доставку товаров (в том числе и оружия) в Украину. Морским путем это быстрее и дешевле, да и подвозить вооружения на передовую из Одессы ближе, чем из Львова.

Также деблокада поставит крест на российских планах захвата Одессы, если таковые имеются. При открытом морском сообщении взять город по суше будет нереально (или же обойдется колоссальными потерями).

В общем, снятие морской блокады сегодня - одна из главных задач для украинского командования и Запада.

Отсюда и обострение вокруг Змеиного, а также активизация ракетных ударов по Одессе в последние дни.

Бои за Змеиный

Новости по Змеиному оперативное командование "Юг" с начала текущего месяца публикует почти в ежедневном режиме. Часто - с видеоматериалами, которые подтверждают уничтожение того или иного объекта.

3 мая, например, разбомбили вышки связи и склад с боекомплектом.

6 мая показали видео, как бомбили рядом с маяком на Змеином.

7 мая вышло видео с тем, как взорвали российские военные катера и снова били по складам.

В этот день военные уточнили, что у острова Змеиный уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", а также два десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден.

8 мая украинские военные показали, как уничтожают российский вертолет. На нем видно, что били по острову украинские самолёты, которые пролетали на низкой высоте.

Аналогично с первых чисел мая об интенсификации боевых действий вокруг Змеиного начали сообщать россияне.

2 мая в минобороны РФ заявили, что сбили три "Байрактара". 6 мая - что у острова сбит украинский Су-27 и уничтожены семь беспилотников.

8 мая Россия заявила, что потопила десантный катер "Станислав", сбила три вертолета Ми-8 с десантом. Видео с подтверждениями всего сказанного Россия не публиковала.

9 мая минобороны РФ выпустило расширенное объяснение того, что, по российской версии, происходит на Змеином.

Москва утверждает, что Украина при при участии советников из США и Британии планировала крупную операцию по освобождению острова Змеиный. С 7 мая двое суток шли попытки высадить украинский десант на остров, но они провалились.

При попытках штурма россияне якобы сбили четыре украинских бомбардировщика, три вертолета Ми-8 с десантом и один ударный вертолет Ми-24. А также 29 беспилотников, из которых восемь - "Байрактары".

Также, по версии России, десант пытались высаживать катерами "Кентавр", три из них, заявили в РФ, потоплены. Погибших украинских военных россияне насчитали в районе полусотни.

Украина проведения этой операции не подтверждала (впрочем, и четких опровержений на этот счет не звучало).

Источники "Страны" в ВСУ говорят, что украинские военные действительно пытались высадить десант на острове, но он был отбит. При этом источники называют преувеличенными потери украинский военных, о которых говорит Министерство обороны РФ. Но признают, что потери были.

Что сейчас происходит на острове - данные разняться. По одной информации сейчас он стал "серой зоной" - россияне оттуда отошли, чтоб не стать мишенью для новых украинских атак. А украинцы не могут туда зайти, потому что территорию вокруг острова держат под огневым контролем российские военные. Да и даже, если б удалось высадить десант, то он был бы тут же накрыт ракетно-бомбовыми ударами.

По другой версии там вновь закрепляются россияне, усиливая систему ПВО.

Удары по Одессе

Параллельно со Змеиным накалилась ситуация и вокруг Одессы. Обстрелы региона с начала мая резко усилились. Достается как самой Одессе и ее прибрежной зоне, так и области. И, не исключено, с активизацией боев по Змеиному (а также в целом с украинскими планами по деблокаде портов) это напрямую связано.

В частности, "летит" по городу Арцизу, который находится как раз по стороне Змеиного. Там, как утверждают в РФ, дислоцируются украинские беспилотники.

Также российские телеграм-каналы заявляют, что РФ пытается уничтожить гаубицы, которые в теории могут доставать до Змеиного с побережья.

От ближайшей точки на украинском побережье в районе Вилково до острова порядка 35 километров. Не факт, что там в силу проблемной местности удастся разместить артиллерию. Другие удобные точки находятся примерно в 50-60 километрах от Змеиного. И активно-реактивный снаряд "Экскалибур" для пушки М777 вполне способен это расстояние покрыть (при условиях, если этот дорогой боеприпас, конечно, поставляется Украине).

То есть в целом возможность обстреливать российские позиции с берега существуют. Видимо, поэтому РФ наращивает удары по Одессе, как крупному транспортному хабу, куда может поступать оружие - так и по прибрежной зоне. А также территории области.

Россияне говорят, что удары, помимо Арциза, наносятся по Затоке и Измаилу, где, как утверждают в РФ, находятся расчеты гаубиц и стоянки беспилотников.

Что касается Одессы, то, как заявляют российские военные, они бьют по военной инфраструктуре, складам боеприпасов и местам хранения оружия.

Украина сообщает, что армия РФ бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, гостинице и торговым центрам.

К слову, в Одессе распространено мнение, что россияне наносят удары, руководствуясь устаревшей информацией. Потому что многие здания, в которые прилетали ракеты, находятся на территории, где ранее действительно были военные объекты. Но затем при помощи коррумпированных генералов их незаконно продали под застройку частному бизнесу. И военных объектов там уже нет.

Усилия по снятию блокады

Остров Змеиный - пока только часть попыток снять морскую блокаду.

Другая часть военных усилий - это получение оружия, способного топить российские корабли. Британия обещала поставить Украине антикорабельные ракеты.

Также американские СМИ пишут о том, что Белый дом включит в новый пакет американской помощи высокоточные ракеты (сообщается, что это может быть модель "Гидра", которая используется в том числе военно-морскими силами) и новые типы беспилотников.

Но пока мало что известно о том, какие на самом деле виды оружия поставят для возвращения Змеиного или в целом атак на российский флот. В теории закон о ленд-лизе дает Байдену право на любые поставки без согласования с кем-либо. И в секретном режиме.

То есть именно от этого зависит, с чем Украина подступится к снятию морской блокады. Пока мы видим в основном работу "Байрактаров" и классической авиации плюс разговоры о возможном появлении британских гаубиц. Но тот же Змеиный это отбить пока еще не помогло.

И в целом пока флот РФ продолжает контролировать подходы к украинским портам.

И, наконец, третий фронт - дипломатический. Заявления о том, что нужно снимать блокаду звучат на Западе едва ли не чаще, чем в самой Украине. На днях эту тему затронули на онлайн-саммите "Большой семерки". Там высказали прямое требование к России снять морскую блокаду.

В G7 призвали Россию "прекратить блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют производству и экспорту продуктов питания в Украине". Далее говорится, что "невыполнение этого требования будет рассматриваться как атака на продуктовую безопасность мира".

Эту проблематику, к слову, очень активно обсуждают и в ООН, которая говорит, что без украинского зерна на грани голода окажутся многие бедные страны.

Правда, здесь не прозвучало мер, которые помогли бы снять эту блокаду, но понятно, что на Западе будут этим вопросом заниматься плотно.

Впрочем, арсенал мер тут довольно ограничен. Как уже анализировала "Страна", он сводится к вооружению украинской армии и предоставлении ей разведывательных данных о местоположении российских кораблей в Черном море. Как это, судя по всему, случилось с ракетным крейсером "Москва".

Американские СМИ сообщали, что его потопили по наводке Пентагона, что вызвало крупный скандал в США и требования Байдена пресечь утечки в прессу. Но понятно, что эта практика скорее всего будет продолжена.

Ограничения у этого варианта понятные - российский флот вряд ли можно будет потопить, лишь стреляя по нему с берега или авиацией. Для этого нужен соразмерный флот, который есть у НАТО. Но Альянс опасается напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

При этом нанести потери россиянам украинцы смогут, как показывает пример крейсера Москва и ударов по Змеиному. Правда, и сами будут их нести из-за российских систем ПВО и ракетных ударов по огневым точкам.

Поэтому пока основной прогноз - война за снятие морской блокады станет не менее затяжной, чем нынешняя битва за Донбасс.

Правда, есть еще и дипломатический вариант - Запад и Россия договариваются пропустить, например, украинское зерно.

Однако пока это видится возможным только в случае каких-то других подвижек по более широкому кругу вопросов. Например, если наступит понимание, что нужно заканчивать и войну, и санкционный прессинг. Пока с обеих сторон такого понимания нет.