Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что считает "безответственными и рискованными" недавние утечки в прессу данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной.

Об этом глава ЦРУ сказал в рамках дискуссии, организованной на площадке Financial Times.

"Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки", - сказал Бернс.

При этом глава ЦРУ отметил, что у Украины больше информации, чем у США.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине. Это произошло после того, как всплыли детали о потоплении ракетного крейсера "Москва".

Также мы приводили слова Бернса о том, что новая фаза войны в Украине будет не менее опасна, чем то, что было в начале. Бернс заявил, что Путин "настроен так, что не может позволить себе проиграть", и поэтому ставки высоки. По его словам, президент РФ "сделал большую ставку на вторую фазу наступления в Украине".