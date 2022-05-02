ЦРУ хочет использовать даркнет для связи с россиянами. Фото: hi-tech.mail.ru

Центральное разведывательное управление США призывает недовольных властью россиян выходить на связь через даркнет - скрытую сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами.

Об этом сообщает Sky News.

ЦРУ предприняло новый шаг по продвижению своего присутствия в даркнете, который доступен только через специальные инструменты, и заявило, что те, кто не согласен со вторжением, могут связаться с ведомством таким образом.

Инструкции о том, как получить доступ к сайту даркнета ЦРУ, появились сегодня в его социальных сетях.

Сайт даркнета имеет те же функции, что и обычная домашняя страница, но доступ к нему возможен только через интернет-браузер Tor.

ЦРУ надеется, что проживающие за границей россияне поделятся инструкциями со своими контактами внутри страны.

Скриншот с сайта Sky News

Ранее разведка США не исключила попытки России ударить тактическим ядерным оружием.

Мы также писали, что в ЦРУ назвал главными вызовами агрессию России в Украине и Китай.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться