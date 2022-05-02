Центральное разведывательное управление США призывает недовольных властью россиян выходить на связь через даркнет - скрытую сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами.

Об этом сообщает Sky News.

ЦРУ предприняло новый шаг по продвижению своего присутствия в даркнете, который доступен только через специальные инструменты, и заявило, что те, кто не согласен со вторжением, могут связаться с ведомством таким образом.

Инструкции о том, как получить доступ к сайту даркнета ЦРУ, появились сегодня в его социальных сетях.

Сайт даркнета имеет те же функции, что и обычная домашняя страница, но доступ к нему возможен только через интернет-браузер Tor.

ЦРУ надеется, что проживающие за границей россияне поделятся инструкциями со своими контактами внутри страны.

Ранее разведка США не исключила попытки России ударить тактическим ядерным оружием.

Мы также писали, что в ЦРУ назвал главными вызовами агрессию России в Украине и Китай.