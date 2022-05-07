Байден лично обзвонил руководителей разведки, чтобы они перестали рассказывать журналистам о помощи Украине
Президент США Джо Байден лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине. Это произошло после того, как всплыли детали о потоплении крейсера "Москва".
Об этом сообщает сообщает телеканал NBC.
Вчера ночью американские СМИ сообщили, что на цель украинцев навели американские военные.
В Пентагоне потом эту информацию официально начали опровергать. А теперь стало известно, что ситуация не на шутку обеспокоила и Белый дом.
Вчера Байден провел телефонный разговор с с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, главой национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином.
Он заявил им, что утечки о сотрудничестве американской разведки с украинцами "должны прекратиться", поскольку они "мешают нашим целям".
То есть у Байдена стараются не выпячивать прямое участие США в украино-российской войне.
А значит, сохраняется доктрина о том, что война не должна перерасти в конфликт Россия-НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что в США планируют добиться стратегического провала России из-за вторжения в Украину.
Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".
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