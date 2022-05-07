Президент США Джо Байден лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине. Это произошло после того, как всплыли детали о потоплении крейсера "Москва".

Об этом сообщает сообщает телеканал NBC.

Вчера ночью американские СМИ сообщили, что на цель украинцев навели американские военные.

В Пентагоне потом эту информацию официально начали опровергать. А теперь стало известно, что ситуация не на шутку обеспокоила и Белый дом.

Вчера Байден провел телефонный разговор с с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, главой национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином.

Он заявил им, что утечки о сотрудничестве американской разведки с украинцами "должны прекратиться", поскольку они "мешают нашим целям".

То есть у Байдена стараются не выпячивать прямое участие США в украино-российской войне.

А значит, сохраняется доктрина о том, что война не должна перерасти в конфликт Россия-НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что в США планируют добиться стратегического провала России из-за вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.