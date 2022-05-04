Соединенные Штаты должны помочь и пересмотреть свои программы финансирования, так как Евросоюз самостоятельно не справится с послевоенным восстановлением Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте призвала "начать работу над амбициозным пакетом по восстановлению для наших украинских друзей".

Она заявила, что Украина нуждается, в первую очередь, в краткосрочной поддержке.

Евросоюз исходит из того, что по расчетам МВФ, Украине ежемесячно нужны 5 млрд евро на пенсии, зарплаты и обеспечение базовых услуг.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.