ГСЧС отчиталась о ликвидации пожаров, которые возникли в результате ракетного удара по Одессе 9 мая. По информации спасателей, вчера вечером ракеты попали по торговому центру в селе Фонтанка и по трем складам в Суворовском районе города.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале спасателей.

По информации ГСЧС, ракетный удар по ТРЦ в с. Фонтанка был нанесен в 22:35. К 01:20 пожар был ликвидирован на площади 1 тыс. кв м. В результате ЧП травмы получили 3 человека.

В этот же вечер из-за ракетного удара по Суворовскому району Одессы загорелись три складских помещения на общей площади 1 тыс. 200 кв. м. К 01:30 пожар был ликвидирован. В результате обстрела 1 человек погиб и 2 были травмированы.

Также фото последствий удара публикуют городские власти.

Напомним, в результате удара по Одессе 9 мая погиб человек, еще 5 получили ранения. Всего РФ пустила по городу 7 ракет.

Также мы сообщали, что Офис генпрокурора начал расследование по факту ракетного удара РФ по прибрежной зоне Одессы 8 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.