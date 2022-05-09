По Одессе нанесен новый ракетный удар "Кинжалами".

Об этом сообщает в Telegram оперативное командование "Юг".

По данным командования, три ракеты "Кинжал" по Одессе были выпущены самолетом Ту-22. Есть попадания в объекты туристической инфраструктуры.

Разрушено пять строений, два человека в больнице.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что 9 мая можно ждать провокаций и обстрелов со стороны РФ, поэтому украинцам стоит быть осторожными.

Также "Страна" публиковала видео пустой Одессы, где 9 мая объявили комендантский час на сутки.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.