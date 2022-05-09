Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Одессу, где планирует отпраздновать День Европы.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, о котором Пушкин говорил, что "можно почувствовать Европу". Где сегодня украинский народ защищает свои памятники от ракет и свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", – написал Шарль Мишель.

Также он пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил благодарность президенту ЕС за смелую позицию и присутствие в Одессе.

"Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями России. Необходимо принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы. Ценю смелую позицию президента Европейского совета и его личное присутствие в Одессе. Благодарен за постоянную поддержку нашей страны со стороны ЕС во многих областях", - сказал Зеленский.

Ранее Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС, но намерен сделать это, когда для этого наступит "лучший момент". Что такое "лучший момент", Мишель не пояснил.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.