Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что не готов назвать конкретную дату внесения в повестку рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС, но намерен сделать это, когда для этого наступит "лучший момент". Что такое "лучший момент", Мишель не пояснил.

Об этом Шарль Мишель сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что после того как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, тогда вопрос рассмотрят в Европейском совете.

"В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже - я не могу сказать сегодня", - сказал Мишель.

Отвечая на вопрос, возможно ли членство в ЕС без реформ, Мишель отметил, что "вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам - верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам".

Напомним, Фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят уже к лету.

Также сообщалось, что Украина уже заполнила опросник для ЕС.